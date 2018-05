I fan pensano che Murata sia preoccupato per la seconda stagione di One-Punch Man

Sono passati anni da quando la prima stagione anime di One-Punch Man è giunta a conclusione. Il manga creato da ONE e illustrato da Yusuke Murata è più in forma che mai, ma la seconda stagione animata tarda ad arrivare. Per fortuna, sembra che una data d'uscita sia vicina, ma i fan pensano che una persona sia preoccupata per il ritorno dello show.

Recentemente, Yusuke Murata ha espresso i suoi pensieri riguardo la seconda stagione anime di One-Punch Man e sul nuovo team di produzione. Murata, in un livestream in cui ha disegnato e risposto a varie domande dal vivo ha a avuto modo di parlare anche della nuova stagione dello show.

Nello specifico, un fan ha commentato di aver sentito qualcosa riguardo allo studio che supervisiona la seconda stagione di One-Punch Man. J.C. Staff è stato incaricato di produrre i nuovi episodi, ma il fan ha affermato di aver sentito che lo studio "non è bravo ad animare le battaglie". Naturalmente, gli scontri sono una parte fondamentale di One-Punch Man e la prima stagione dell'anime è diventata famosa proprio per le straordinarie - e dettagliate - sequenze di lotta.

Murata, in risposta, ha voluto rassicurare i fan dicendo "Hmm, beh, si spera che continuino così". La risposta esprime fiducia nello studio al lavoro sulla seconda stagione dello show, ma i fan hanno percepito preoccupazione nelle parole del mangaka, preoccupazione che ora attanaglia tutto il fandom dell'opera.

Non ci resta che attendere il tanto atteso ritorno di One-Punch Man per sapere se il nuovo ciclo di episodi sarà all'altezza della prima stagione.