I fan di Spider-Man hanno donato a Peni Parker diversi look da vero anime

Spider-Man: Un Nuovo Universo è uscito finalmente nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. La pellicola animata della Sony sta riscuotendo un enorme successo sia in patria che all'estero, ma il look di Peni Parker, la declinazione giapponese di Spider-Man, non ha convinto alcuni fan, che hanno reimmaginato il suo aspetto in vari stili anime.

L'utente Twitter @kenesu, con una semplice richiesta, ha scatenato la fantasia di svariati fan di Spider-Man e della sua ultima incarnazione cinematografica, Spider-Man: Un Nuovo Universo. Tra le varie versioni dell'Arrampicamuri presenti nella pellicola animata, quella che non ha convinto l'utente è stata quella giapponese con il volto di Peni Parker, e quindi ha chiesto a chi ne fosse capace di reimmaginare il look della giovane eroina.

Come potete vedere in calce alla notizia, moltissimi artisti hanno risposto positivamente alla richiesta, realizzando svariati look di Peni Parker legati ai grandi maestri del manga giapponese e dell'animazione.

Spider-Man: Un Nuovo Universo è disponibile nella sale italiane dal 25 dicembre 2018, e il film, in soli quattro giorni di programmazione, si è già imposto come una delle migliori pellicole animate (e non ) dell'anno. Cosa ne pensate dei fan look di Peni Parker? Avreste preferito un look più ispirato alla tradizione o quello visto nel lungometraggio ha soddisfatto i vostri gusti?