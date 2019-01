I fan di Super Dragon Ball Heroes sono stupefatti per il ritorno di Zamasu

Il sesto episodio di Super Dragon Ball Heroes si è concluso con un grande colpo di scena: Zamasu, con al seguito una squadra composta da misteriosi Tsufuru, ha fatto il suo ritorno e sembra covare dei piani veramente malvagi ai danni dei nostri eroi. Il suo ingresso ha però lasciato i fan a dir poco stupefatti.

È opportuno ricordare, infatti, che Zamasu è stato eliminato definitivamente nella serie animata di Dragon Ball Super, così come nel manga, e che la sua esistenza è stata completamente cancellata da qualunque piano dimensionale a causa dell'intervento del sommo lord Zeno. Dovrebbe essere pressoché impossibile che il dio sia tornato e gli appassionati si chiedono come ciò sia possibile.

Bisogna anche considerare, però, che innanzitutto Super Dragon Ball Heroes è un prodotto assolutamente non canonico rispetto al materiale concepito dal sensei Akira Toriyama, e che per questo non deve per forza rispondere alle regole dell'immaginario principale. Senza contare, inoltre, che in DB Heroes il concetto di multiverso e di viaggi temporali è stato espanso all'estremo.

Così come esistono versioni alternative di Goku e Vegeta (i pattugliatori trasformati in SSJ4) è possibile che esistano anche versioni differenti di Zamasu, o che il villain comparso alla fine del sesto episodio sia stato salvato con un viaggio nel tempo che lo ha estrapolato dalla sua dimensione prima che venisse cancellato definitivamente da Zeno.

A prescindere, il suo ritorno è stato anche gradito da molti appassionati. Voi cosa ne pensate?