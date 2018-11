Dragon Ball: i fan votano i loro combattimenti preferiti dell'intera saga

Tramite un sondaggio i cui risultati sono giunti su Twitter, apprendiamo quali sono i tre scontri preferiti dai fan all'interno dell'intera storia di Dragon Ball, dal principio fino all'ultimo Dragon Ball Super. Nonostante alcune conferme, ci potrebbero essere anche scelte che sorprenderanno una fetta degli appassionati.

Una parte preponderante dell'impasto narrativo ed estetico di un manga come Dragon Ball di Akira Toriyama è senza dubbio quella dedicata agli scontri tra i personaggi. Si tratta infatti del momento in cui le volontà di due guerrieri si confrontano, dando origine a sequenze spesso spettacolari ed ad alto tasso di adrenalina. Ma non basta che siano scontri con tecniche mai viste prima o dalle proporzioni titaniche, anche la carica emotiva è fondamentale perché un duello risulti riuscito.

Per questo una delle domande più ricorrenti che serpeggiano tra gli appassionati è senza dubbio quella che riguarda quale sia lo scontro migliore in assoluto. Un sondaggio, indetto dalla rivista V Jump, i cui risultati sono apparsi su Twitter nelle scorse ore, ha tentato di rispondere. Ai fan è stato appunto chiesto di votare quale fosse il combattimento migliore dell'intera storia del franchise, dalla serie originale fino al recente Dragon Ball Super.

A quanto sembra, e per molti versi non è una sorpresa, il vincitore è risultato essere (come potete notare nel tweet riportato in basso) l'ormai leggendario duello tra Goku e Freezer su Namek, dove il nostro protagonista si è per la prima volta trasformato in un Super Saiyan. Il secondo gradino del podio è invece andato, contro molti pronostici, ad uno degli ultimi scontri a cui abbiamo assistito, e cioè quello tra Goku e il temibile Jiren, in cui assistiamo al risveglio dell'Ultra Istinto. La medaglia di bronzo è stata assegnata infine allo scontro tra Goku (che monopolizza il tris di scontri) e Vegeta, più precisamente a quello a cui assistiamo nella saga di Majin Bu, che in quanto a carica emotiva è sicuramente ad altissimi livelli.

La classifica, come sempre in questi casi, ha sorpreso molti appassionati di Dragon Ball, così come ha trovato molti altri d'accordo. Voi cosa ne pensate? Concordate con la classifica che è uscita dal sondaggio? O credete che manchi qualcosa? Siete sorpresi di vedere al secondo posto uno scontro di Dragon Ball Super? Fateci sapere la vostra classifica personale nei commenti!