I Kage del passato nelle repliche di Naruto Shippuden su Mediaset Italia 2

Alle porte della nuova settimana, il sito ufficiale di Mediaset rivela il titoli e le trame degli episodi di Naruto Shippuden che verranno trasmessi in replica nei prossimi giorni su Italia 2 (canale 120 del digitale terrestre).

Dopo aver esplorato il passato dell’affascinante e combattiva Pakura, le prossime repliche di Naruto Shippuden vedranno Naruto Uzumaki e tutti gli altri personaggi della serie alle prese coi potenti Kage del passato, resuscitati dal perfido Kabuto affinché combattano per lui. Naruto ha infatti confitto il Raikage a lasciarlo scendere in campo, e proprio lui potrebbe ribaltare le sorti della guerra in corso... Maggiori dettagli nelle sinossi proposte di seguito.

Naruto Shippuden - Episodio #295 - NARUTO PERDE IL CONTROLLO



Data: lunedì 21 gennaio 2019, ore 19:18 - 19:46

lunedì 21 gennaio 2019, ore 19:18 - 19:46 Trama: "La copia diventa una creatura potentissima. Dopo essere stato colpito, Naruto crea un chakra assumendo le sembianze della volpe a 6 code."

Naruto Shippuden - Episodio #296 - NARUTO ENTRA IN GUERRA



Data: lunedì 21 gennaio 2019, ore 19:46 - 20:15

lunedì 21 gennaio 2019, ore 19:46 - 20:15 Trama: "Shikaku avverte Naruto e Bee dei poteri dello Zetsu Bianco ma il ninja del villaggio della foglia riesce a smascherare le copie."

Naruto Shippuden - Episodio #297 - LE SPERANZE DI UN PADRE, L'AMORE DI UNA MADRE



Data: martedì 22 gennaio 2019, ore 19:43 - 20:11

martedì 22 gennaio 2019, ore 19:43 - 20:11 Trama: "Gaara ripercorre la sua vita insieme al padre, che gli svela che la sabbia che lo protegge e' una benedizione della madre."

Naruto Shippuden - Episodio #298 - CONTATTO! NARUTO CONTRO ITACHI



Data: martedì 22 gennaio 2019, ore 20:11 - 20:42

martedì 22 gennaio 2019, ore 20:11 - 20:42 Trama: "Naruto e Bee incontrano Nagato e Itachi. Kabuto comincia lo scontro, ma Itachi estrae dalla bocca di Naruto il corvo che gli aveva affidato tempo fa."

Naruto Shippuden - Episodio #299 - COLORO CHE SONO ACCETTATI



Data: mercoledì 23 gennaio 2019, ore 19:15 - 19:42

mercoledì 23 gennaio 2019, ore 19:15 - 19:42 Trama: "Nagato, sotto il controllo di Kabuto, evoca Le Sei Vie di Pain per strappare l'anima a Naruto e Bee."

Naruto Shippuden - Episodio #300 - IL MIZUKAGE, LA CONCHIGLIA GIGANTE E IL MIRAGGIO



Data: mercoledì 23 gennaio 2019, ore 19:42 - 20:07

mercoledì 23 gennaio 2019, ore 19:42 - 20:07 Trama: "Il Secondo Mizukage e il Terzo Raikage spiegano ai ninja dell'alleanza le loro debolezze e il loro poteri per poter essere sigillati."

Naruto Shippuden - Episodio #301 - PARADOSSO



Data: giovedì 24 gennaio 2019, ore 19:15 - 19:42

giovedì 24 gennaio 2019, ore 19:15 - 19:42 Trama: "Nonostante l'uso delle tecniche dell'Arte del Vento, Temari non riesce a sconfiggere il Terzo Raikege."

Naruto Shippuden - Episodio #302 - TERRORE: VAPORE INSIDIOSO



Data: giovedì 24 gennaio 2019, ore 19:42 - 20:07

giovedì 24 gennaio 2019, ore 19:42 - 20:07 Trama: "Grazie all'olio emesso dal suo corpo, il Mizukage riesca a liberarsi della morsa di sabbia di Gaara e ricorre alla tecnica dell'esplosione infinita."

Naruto Shippuden - Episodio #303 - FANTASMI DEL PASSATO



Data: venerdì 25 gennaio 2019, ore 19:15 - 19:42

venerdì 25 gennaio 2019, ore 19:15 - 19:42 Trama: "Kabuto rievoca il Quartetto del Suono che in passato era stato sconfitto dai ninja del Villaggio della Foglia, ma ora e' tornato piu' agguerrito che mai."

Naruto Shippuden - Episodio #304 - TECNICA DI TRASFERIMENTO NEL MONDO SOTTERRANEO



Data: venerdì 25 gennaio 2019, ore 19:42 - 20:07

venerdì 25 gennaio 2019, ore 19:42 - 20:07 Trama: "Le anime di Shikamaru, Neji, Kiba e Choji, vengono trasportate dal Quartetto del Suono in una barriera da cui sembra impossibile uscire."

Approfitterete di questo ciclo di repliche di Naruto Shippuden per rivedere in azione dei potenti shinobi del passato come il Secondo Mizukage ed il Terzo Raikage?

Vi ricordiamo infine che al termine delle repliche quotidiane di Naruto Shippuden, sempre su Mediaset Italia 2, si rinnoverà l’appuntamento giornaliero con gli episodi della prima e leggendaria serie d'animazione di Saint Seiya - I Cavalieri dello Zodiaco.