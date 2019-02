I'm from Japan, il doppiatore del protagonista è lo stesso di Detective Conan

Il numero uscito quest'oggi di Weekly Shonen Jump svela nuove informazioni sull'anime di I'm from Japan, la giovanissima serie comica di Seiji Hiyashi. Il cast della serie inizia a formarsi con un membro con una grossa esperienza di doppiaggio alle spalle.

Il protagonista di I'm from Japan, Japan Hinomoto, sarà doppiato da Minami Takayama, già doppiatore da anni del famosissimo Conan Edogawa, il piccolo investigatore di Detective Conan. L'anime debutterà ad aprile insieme allo slot dedicato al programma per bambini Oha-Suta (Buongiorno, stella). In calce potete trovare la locandina di presentazione dell'anime, col protagonista Japan in primo piano.

Il regista della serie è Isamu Ueno (Precarious Woman Executive Miss Black General) che dirigerà l'anime allo studio d'animazione ODDJOB, mentre Masato Naruse e Koji Hashimoto si occuperanno della composizione della serie. Il resto dello staff vede Hana Nohara e Fumiyuki Uehara nel ruolo di character design.

Seigi Hiyashi ha debuttato con I'm from Japan su Weekly Shonen Jump nel settembre 2018 e, dopo pochi mesi, in occasione della Jump Festa 2019, ne è stato annunciato l'adattamento in anime. La serie ha anche ricevuto una pagina a colori nell'odierno capitolo 22 proprio per pubblicizzare nuovamente l'arrivo sugli schermi televisivi nipponici.