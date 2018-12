I'm from Japan, il manga comico ottiene un anime a tempo record!

Weekly Shonen Jump è una rivista famosa per aver portato i manga più popolari e conosciuti al mondo. Una volta raggiunto un certo numero di capitoli e di vendite, la rivista e la casa editrice Shueisha si adoperano per trasformare il manga in un anime. Stavolta, però, I'm from Japan, serie di Seiji Hayashi, batte ogni record.

Il manga I'm from Japan, il cui titolo in originale è Jimoto ga Japan, ha infatti ottenuto un anime dopo soli quindici capitoli di pubblicazione, un vero e proprio record considerato che la maggior parte delle serie ottiene una trasposizione dopo aver pubblicato sessanta o settanta capitoli.

Secondo i fan, la motivazione di questo improvviso annuncio, con la serie che non ha neanche pubblicato in fumetteria il primo volume (in arrivo a gennaio), è da ricercarsi nella particolare natura della serie: grazie al protagonista e alla sua spalla, infatti, le avventure comiche narrate in ogni capitolo si svolgono in tutto il Giappone, mostrando prodotti ed eventi di varia natura in ogni prefettura. Weekly Shonen Jump ha addirittura promosso la serie identificando degli spazi pubblicitari tra le sue pagine e, pertanto, è probabile che lo stesso trattamento verrà riservato all'anime.

Il manga I'm from Japan di Seiji Hayashi partirà da aprile 2019 e alla Jump Festa è stata anche mostrata una visual per l'annuncio, che potete vedere in calce. Precedentemente, l'autore aveva pubblicato alcuni capitoli autoconclusivi e storie brevi sulla stessa rivista e su Jump+, come Oidemase Yamaguchi e Chikyū Ningen Terra-chan, per poi pubblicare Jimoto ga Japan su Weekly Shonen Jump a partire dal #42 in uscita a settembre 2018. La serie segue le avventure di Tobio Abiko, un delinquente della prefettura di Yamagata che, trasferitosi in una nuova scuola, vuole battere i ragazzi più forti in circolazione per poter ottenere il rispetto che lui e la sua prefettura meritano! Ma prima di poter fare qualunque cosa, arriva un ragazzo che accetta tutto e tutti, non importa da dove provengano, perché il suo nome è Giappone! La serie ha esordito con una pagina a colori e l'apparizione sulla copertina della rivista, in comune con la serie Shishunki Renaissance! David-kun.