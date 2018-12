I membri del cast di ONE PIECE si divertono alla Jump Festa 2019

La kermesse di quest'anno della Jump Festa sta regalando sorprese e novità a iosa, ma è anche un'occasione per incontrare coloro che lavorano direttamente alla realizzazione delle nostre serie preferite. Le voci originali di ONE PIECE, ad esempio, sembra se la stiano godendo.

Eventi come la Jump Festa 2019 sono sempre attesi con grande trepidazione dai fan, e non solo per gli annunci e per le preview esclusive delle maggiori serie in corso. Gli appassionati le sfruttano anche per entrare in contatto con i loro beniamini in carne ed ossa. Un buon esempio in questo senso, sono le voci che danno vita ai personaggi delle nostre saghe preferite.

L'anime per eccellenza in grado di creare fidelizzazione è ONE PIECE, fosse solo per la sua pluridecennale longevità. E, ovviamente, non potevano mancare i membri del cast della trasposizione, che si sono presentati per poter comunicare con i fan e per godersi l'evento.

Come potete vedere dall'immagine contenuta nel post Twitter di SP Manga (riportato in calce alla presente notizia), sei dei membri dei Pirati di Cappello di Paglia si sono lasciati andare allo shopping e all'entusiasmo, e si sono fatti fotografare con in mano vari prodotti a tema anime e manga. Si tratti t-shirt dedicate o di piccole riproduzione del cappello che dà il nome al loro gruppo, sembra proprio che si stiano godendo il momento.

Sullo sfondo potete vedere un gigantesco poster che raffigura il capitano dei Mugiwara, Rufy, mentre tiene su un dito in equilibrio il suo marchio distintivo. Ricordiamo che nei giorni scorsi è stato annunciato il film che celebrerà il ventennale dell'anime (il cui logo si distingue nella foto): ONE PIECE: STAMPEDE, in arrivo il prossimo anno.

Vi sarebbe piaciuto partecipare alla Jump Festa 2019 per incontrare le voci storiche dei protagonisti di ONE PIECE?

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, serializzato sulla rivista giapponese Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 19 luglio 1997.. L'edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001, attualmente si è giunti al novantesimo numero.