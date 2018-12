I nuovi episodi di Carletto il Principe dei Mostri presto in onda su Man-Ga

Man-Ga ci informa che, dopo una lunga attesa, arriveranno anche in Italia gli ultimi episodi inediti di Carletto il Principe dei Mostri, che non aveva mai concluso completamente la trasmissione fino ad ora.

Come apprendiamo dal sito ufficiale dell'emittente televisiva Man-Ga, che potete trovare ne canale 133 di Sky, dal primo gennaio 2019 tornerà in Italia la serie animata risalente agli anni '80 Carletto il Principe dei Mostri. Gli episodi inediti, che non sono mai stati pubblicati nel nostro paese per completare la serie, arriveranno da quel martedì 1 gennaio alle 21:50.

Questa trasposizione animata del manga di Fujiko Fujio vedrà, come voce del protagonista, un nuovo doppiatore, Andrea Rotolo, che avrà quindi il compito di interpretare e dare voce al giovane e pestifero Hiroshi.

Fino ad ora erano arrivati in Italia solo 52 dei 94 episodi totali che furono prodotti ai tempi in Giappone. Ecco quindi la sinossi che ne dà il sito di Man-Ga (su cui già erano arrivati i 44 episodi prodotti da Yamato Video):

"Il Conte è un elegante vampiro dall’accento francese. Wolf sembrerebbe un tipo normale, ma aspettate di vederlo con la luna piena. Frank è grande e grosso e mette paura solo a guardarlo. Che ci fanno in un tranquillo sobborgo giapponese? Fanno da scorta a Carletto, Principe di Mostrolandia in viaggio di istruzione tra gli esseri umani. Un avventura dopo l’altra in cui umani e mostri si affrontano, si capiscono, si combattono e diventano amici. Non c’è poi tanta differenza, se uno non si ostina a guardare le apparenze"

Carletto il Principe dei Mostri è un manga di Fujiko Fujio, autore anche di Doraemon. È stato pubblicato da gennaio 1965 a maggio 1969 da Shōnen Gahōsha sulle pagine di Shonen King e di CoroCoro Comic e successivamente raccolto in 15 volumi tankōbon. Nel 1968 ne è stata tratta una prima serie anime in bianco e nero, composta da 50 episodi e mai arrivata in Italia. Nel 1980 ne è stata prodotta un'altra a colori, formata da 94 episodi di 20 minuti, come spiegato in precedenza.