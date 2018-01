I nuovi episodi di Fate/Apocrypha approderanno su Netflix a febbraio

Nel corso di questo 2018, Netflix sta spingendo sempre più nel mercato dell’animazioe giapponese, e sono molte le serie aggiunte alla nota piattaforma di streaming soltanto nell’ultimo mese. A quanto pare, il colosso si arricchirà presto dei rimanenti episodi di

Approdata sul circuito televisivo nipponico durante luglio 2017, la serie è terminata soltanto lo scorso 31 dicembre, pertanto il colosso dello streaming ha finora proposto ai suoi abbonati solo i primi 12 episodi di 25. A tal proposito, Netflix ha annunciato che la seconda parte della prima stagione arriverà sulla sua piattaforma il prossimo 9 febbraio.



Fate/Apocrypha è una serie che ha saputo ritagliarsi un posto speciale nel cuore dei fan di Fate/stay night e più in generale negli appassionati di anime, grazie alle sue fantastiche animazioni e ai temi affrontati nel corso della stagione.



Spin-off della serie di visual novel di Fate/stay night di casa Type-Moon, Fate/Apocrypha è stato scritto da Yuichiro Higashide ed illustrato da Ototsugu Konoe. L’anime è tratto da una serie di romanzi composta da cinque volumi, pubblicati in Giappone tra il 2004 ed il 2005, i quali hanno subito una trasposizione animata grazie allo studio A-1 Pictures (Sword Art Online, Granblue Fantasy, Brotherhood: Final Fantasy XV, Blue Exorcist).