I nuovi episodi di Fate/Apocrypha arriveranno ufficialmente su Netflix questo mese

Un po' di tempo fa, i fan degli anime statunitensi e canadesi aveano appreso che sarebbero stati in grado di vedere il resto di Fate/Apocrypha durante il mese di Febbraio. Così è stato, ma il resto del mondo ha dovuto aspettare un altro mese per motivi sconosciuti, ma oggi possiamo confermare che la data di lancio è stata finalmente rivelata.

A quanto pare, per tutti i restanti territori al di fuori degli Stati Uniti e del Canada -che attualmente possono già vedere la seconda stagione di Fate/Apocrypha su Netflix- il 31 Marzo è il giorno in cui il nuovo pacchetto di episodi dell'anime arriverà sulla piattaforma streaming

L'Italia, Il Regno Unito, l'Irlanda e tutti gli altri potranno vedere il resto di Fate/Apocrypha il 31 Marzo 2018 dunque. Su Netflix sono già disponibili i primi 12 episodi della serie, e coloro che ancora non lo avessero già fatto, possono recuperare queste prime puntate in modo da trovarsi pronti all'arrivo della seconda tranche di episodi.

Fate/Apocrypha è andato in onda durante la stagione estiva 2017 ed è stato animato dallo studio A-1 Pictures. La storia è basata su una serie di light novel con lo stesso nome scritti da Yuichiro Higashide e pubblicati da Type-Moon in cinque volumi durante il 2012-2014. La storia si svolge in un universo parallelo al franchise di Fate/Stay Night.