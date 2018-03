I nuovi episodi di Food Wars! The Third Plate saranno lanciati a partire da aprile 2018!

Il sito ufficiale di, ossia la terza stagione tratta dal manga, rivela che il secondo ciclo di episodi della stessa esordirà sul circuito televisivo nipponico il prossimo 8 aprile. La serie verrà trasmessa su Tokyo MX e BS11.

Pari ad un trimestre, il primo ciclo di episodi della stagione corrente è stato lanciato il 3 ottobre 2018 e si è concluso lo scorso 19 dicembre dopo 12 puntate. La seconda metà della stagione trasporrà l’arco narrativo legato al cosiddetto "Tōtsuki Ressha" (Treno Tōtsuki). È stato inoltre comunicato che la serie, al di fuori dell’Asia, sarà un’esclusiva di Crunchyroll.



Yoshitomo Yonetani tornerà a dirigere il progetto presso lo studio J.C. Staff. Shogo Yasukawa sarà ancora volta incaricato di curarne la sceneggiatura, mentre Tomoyuki Shitaya fungerà da character designer. Mentre la colonna sonora porterà la firma del compositore Tatsuya Katou, la band nipponica Luck Life (Bungo Stray Dogs, Cheer Boys!!) ne eseguirà il tema di apertura; il tema di chiusura, invece, sarà cantato dal gruppo Fo'xTails (Dimension W, Handa-kun).

Scritto da Yūto Tsukuda per i disegni Shun Saeki, Food Wars! Shokugeki no Soma è serializzato in Giappone su Weekly Shōnen Jump di Shueisha dal novembre 2012. Dal fumetto sono già state tratte tre serie d’animazione nel 2015, 2016 e 2017, le quali si compongono di 24, 13 e 12 episodi ciascuna. In Italia il fumetto è edito da RW Edizioni (Goen), mentre l’anime è trasmesso con sottotitoli in italiano sul canale Man-ga grazie all’editore Yamato Video che ne ha acquistato i diritti nel 2015.