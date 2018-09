I nuovi episodi di Naruto Shippuden verranno trasmessi il lunedì sera, in seconda serata

A distanza di oltre un anno dalla messa in onda del precedente pacchetto di episodi di Naruto Shippuden, Mediaset si prepara finalmente a proporre ai telespettatori le puntate ancora inedite e relative all’arco narrativo intitolato “Grande guerra mondale dei ninja: Sasuke ed Itachi”.

Tuttavia, esattamente come avvenuto per la prima stagione di My Hero Academia, i nuovi episodi di Naruto Shippuden non verranno trasmessi quotidianamente. Questi andranno invece in onda il lunedì in seconda serata, subito dopo quelli di My Hero Academia, mentre in settimana verranno regolarmente trasmesse le repliche dei precedenti archi narrativi.

Di seguito vi proponiamo dunque gli orari, i titoli e le trame delle puntate che potremo visionare domani sera.

Naruto Shippuden - Episodio #321 - L'arrivo dei rinforzi

Data: 17 settembre 2018, ore 22:45 - 23:15

17 settembre 2018, ore 22:45 - 23:15 Trama: "L'esercito alleato è in grave difficoltà perché non riesce a distinguere gli Zetsu bianchi dai veri ninja dell'alleanza mentre le varie battaglie sono ancora in corso. Naruto e i suoi cloni arrivano su vari campi di battaglia e grazie al chakra della volpe riescono ad identificare gli impostori."

Naruto Shippuden - Episodio #322 - Madara Uchiha

Data: 17 settembre 2018, ore 23:15 - 23:35

17 settembre 2018, ore 23:15 - 23:35 Trama: "Kabuto assume il controllo del corpo di Muu e rivela a Madara che lo ha reso anche più forte di quando era in vita. Detto ciò, Madara spazza via gran parte della quarta divisione e risveglia il Susanoo. Mentre Gaara, Onoki e Naruto cercano di fermarlo, Madara attiva il Rinnegan, risvegliato poco prima della sua morte, e scaglia due meteoriti sulla quarta divisione. Nel frattempo, cerca di richiamare l'Enneacoda, senza riuscirvi poiché il demone é ancora sigillato nel corpo di Naruto."

I due episodi verranno poi trasmessi in replica durante la notte fra martedì e mercoledì, a partire dalle ore 00:15 circa. E voi, siete contenti di poter finalmente tornare a seguire le vicende di Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Kakashi Hatake, Sakura Haruno e tutti gli altri protagonsiti dell'anime tratto dal manga di Masashi Kishimoto?