I nuovi episodi di One Piece arriveranno su Italia 2 a Febbraio!

Sono ormai anni che i fan italiani attendono impazientemente l'arrivo nel bel paese dei nuovi episodi di One Piece . Ora, dopo 4 anni, il pubblico italiano potrà finalmente vedere la conclusione animata della saga dell'

Mediaset ha annunciato che il mese di Febbraio vedrà il ritorno di One Piece con nuovi episodi inediti in Italia. La rete porterà il nuovo pacchetto di puntate sul canale Italia 2 dal prossimo 7 Febbraio fino al 10 dello stesso mese.

A quanto pare, la scelta è stata di mandare in onda i nuovi episodi in prima serata e in prima visione assoluta, nell'arco di 4 serate "evento" che porteranno a conclusione la saga dell'Isola degli Uomini Pesce. Come i fan di certo ricorderanno, la saga in questione è stata lasciata incompleta proprio nelle sue battute finali.

Sono ormai 4 anni che il fandom italiano chiedeva la conclusione del combattimento con Hody Jones, e finalmente Mediaset sembra averlo accontentato. L'ultimo nuovo episodio di One Piece, il 563, andò in onda il 2 Giugno 2014, lasciando la narrazione in sospeso nel momento in cui il cattivo di turno rivelava le sue vere intenzioni e motivazioni.

Il distacco con il Giappone è ormai netto per la serie animata, ma queste puntate, seppur poche, colmeranno l'enorme divario venutosi a creare in questi anni, portando la Ciurma di Cappello di Paglia nel Nuovo Mondo.

La speranza è che l'attesa per gli episodi successivi non diventi un'altra utopia di 4 anni. In calce alla notizia potete trovare il video con l'annuncio.