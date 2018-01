I nuovi e imbarazzanti sketch di Fairy Tail hanno sconvolto persino la piccola Wendy!

Appassionato di videogiochi e di Monster Hunter in particolare, il mangakanon lascia neanche un giorno le sua matite da disegno, come dimostrato dai tantissimi sketch pubblicati nell’ultimo mese attraverso il proprio account ufficiale su

Qualora abbiate seguito tutte le recenti notizie dedicate al manga di Fairy Tail e ai tantissimi disegni rilasciati nelle ultime settimane, saprete già che ultimamente il sensei Mashima sta intrattenendo i propri fan con una sconfinata serie di sketch che ritraggono i protagonisti del suo manga più famoso durante una bollente vacanza presso una sorgente termale. Ciò che appunto rende ‘bollenti’ i suoi ultimi disegni non è però la temperatura del luogo scelto dai maghi di Fairy Tail per trascorrere le proprie vacanze, bensì le situazioni che si sono venute a creare fra le più amate coppie del fumetto!



Nel più recente set di sketch, la piccola Wendy Marvell è stata infatti testimone di tutti i più imbarazzanti momenti che hanno avuto per protagonisti Natsu Dragneel X Lucy Heartfilia, Erza Scarlet X Jellal Fernandes, Gray Fullbuster X Juvia Lockser e Gajeel Redfox X Levy McGarden. Come risultato, la ragazzina è rimasta alquanto sconvolta dalla scandalosa condotta dei propri compagni di avventure, finché l’amica Charle non è riuscita a tirarle su il morale, offrendole la propria compagnia. Peccato però che pochi istanti dopo sia stata raggiunta dagli altri gatti Exceed per bere assieme una bottiglia di alcool e abbia di nuovo lasciato sola la povera Wendy!

Siate sinceri: non sono forse queste buffe e strampalate situazioni uno dei precisi motivi per cui amiamo tanto le opere del mangaka?