I nuovi screenshot di Dragon Ball Super 122 evidenziano la determinazione dei finalisti!

Dal momento che la scorsa domenica non è stato trasmesso alcun episodio di Dragon Ball Super sta rilasciando quasi ogni giorno dei nuovi screenshot tratti dall’episodio che potremo visionare a fine settimana.

ATTENZIONE! POSSIBILE SPOILER!!

Visionabili in calce all’articolo, le nuove immagini -ancora una volta prese dalla puntata 122- ci mostrano stavolta dei primi piani di Dyspo, Toppo, Gohan e Freezer, che nel prossimo episodio dovranno infine darsi battaglia. Come appreso dagli spoiler pubblicati nelle ultime settimane di dicembre, sarà proprio Dyspo a prendere l’iniziativa e ad attaccare i lottatori rimasti al Settimo Universo.



Questa sua strategia irriterà però Freezer, che per tutta risposta gli si scaglierà contro con tutte le sue forze. Sempre secondo gli spoiler, la situazione richiederà tuttavia anche l’intervento di Gohan, che nei recenti episodi di Dragon Ball Super è finalmente tornato il valoroso combattente raffigurato nella saga di Majin Bu. Ma mentre Goku e Vegeta daranno battaglia al mastodontico Jiren (che proprio oggi è al centro di una singolare teoria fan-made che cerca di spiegare il segreto del suo immenso potere), non è ancora chiaro cosa farà invece il compagno Toppo: interverrà anche lui o sarà intrattenuto da C-17? Proprio il cyborg, secondo i fan, potrebbe essere il prossimo concorrente eliminato dalla competizione...