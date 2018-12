I nuovi screenshot di Fairy Tail anticipano un incontro indesiderato!

Poiché la messa in onda dell’episodio 288 di Fairy Tail è ormai dietro l’angolo, la rete nipponica TV Tokyo ha pubblicato via Twitter un terzo set di screenshot inediti e tratti dalla puntata che potremo visionare fra ventiquattr’ore. A giudicare dalle immagini, uno scontro terribile si prospetta già all’orizzonte...

Dopo aver salvato il Master Makarov dalle grinfie del terribile Zeref, il team di Fairy Tail capeggiato dal focoso protagonista Natsu Dragneel sta viaggiando per tornare il prima possibile alla sede della propria gilda. Gli screenshot consultabili in calce all’articolo, tuttavia, rivelano che i nostri eroi, nel mezzo del viaggio di ritorno, si imbatteranno in un terribile avversario: uno dei cosiddetti Spriggan 12.



Considerato da tutti “Il Sovrano della Sabbia”, il perfido Ajeel Ramal è infatti uno dei dodici guerrieri scelti di Zeref, che durante lo scorso episodio di Fairy Tail si è rivelato l’indiscusso sovrano dell’Impero Alvarez. Poiché lo Stregone Oscuro ha rivelato di voler incontrare Natsu ancora una volta, è probabile che il compito assegnato al bizzarro Ajeel sia proprio quello di catturare il Dragon Slayer del Fuoco e condurlo al cospetto del proprio re.



Riusciranno i componenti del Team Natsu a tornare a casa? E soprattutto, quando entrerà in azione il Fairy Tail Team B?