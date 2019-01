I nuovi screenshot di Fairy Tail anticipano un'imminente guerra?

Poiché manca poco alla messa in onda dell’episodio 291 di Fairy Tail, l’account ufficiale Twitter della serie ha pubblicato in rete quattro screenshot tratti dalla puntata che potremo visionare il 13 gennaio 2019. A giudicare dalle immagini, una guerra sembrerebbe ormai dietro l’angolo...

Visionabili in calce all’articolo, gli screenshot della puntata intitolata “La difesa di Magnolia” suggeriscono infatti che l’invasione orchestrata dal potente Impero Alvarez potrebbe avvenire ben prima del previsto. Una delle quattro immagini ci mostra infatti i fedeli sottoposti di Ajeel Ramal, il quale, dopo la recente umiliazione ricevuta da un certo mago di Fairy Tail, potrebbe aver mobilitato tutte le proprie forze.



Per quanto riguarda invece i componenti della gilda Fairy Tail, gli screenshot ci mostrano Gray Fullbuster e Laxus Dreyar nel cuore della notte, come se stessero sorvegliando la città di Magnolia o comunque attendendo un attacco da un momento all’altro. Al contrario, un primo piano della piccola Wendy Marvell ci mostra poi una Dragon Slayer piuttosto sorridente e in difficoltà, ma non sono chiare le circostanze in cui avvenga questa singolare scena.

In attesa che la suddetta puntata venga trasmessa sulla piattaforma Crunchyroll, è mai possibile, secondo voi, che la già annunciata guerra finale tra Fairy Tail e l’Impero Alvarez dello Stregone Oscuro Zeref possa cominciare già col prossimo episodio della serie tratta dal manga di Hiro Mashima?