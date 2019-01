I nuovi screenshot di Fairy Tail anticipano una battaglia decisiva?

Superate le festività natalizie, la trasposizione animata di Fairy Tail si prepara ormai a riprendere la propria regolare programmazione sul circuito televisivo nipponico. Nel frattempo, l’account ufficiale Twitter della serie ha pubblicato degli screenshot inediti e piuttosto interessanti...

Come spiegato nel Tweet, le immagini consultabili in calce all’articolo non sono tratte dalla puntata di Fairy Tail che potremo visionare domenica 6 gennaio 2019, bensì dai futuri episodi dell’anime. Uno screenshot in particolare vede un combattivo Natsu Dragneel rimuovere le bende che porta sul braccio destro sin dall’inizio della saga finale: che il focoso Dragon Slayer si stia preparando a mostrarci finalmente il frutto degli undici mesi di allenamento? E soprattutto, chi sarà il suo prossimo avversario?



Gli altri screenshot, invece, ci mostrano Levy McGarden e l’amica Lucy Heartfilia in situazioni di grande stupore: mentre la prima sembrerebbe trovarsi su un non meglio specificato campo di battaglia, la seconda è immortalata nel Mondo degli Spiriti Stellari, e per l’occasione sfoggia un costume mai visto prima.



La quarta e ultima immagine, invece, ritrae alcuni dei più potenti esponenti di Fairy Tail nella sede centrale della gilda, come se questi si stessero preparando ad un imminente battaglia. È mai possibile che l’invasione organizzata dallo Stregone Oscuro, Zeref, sia ormai dietro l’angolo?

Vi ricordiamo ancora una volta che gli episodi dell'ultimo arco narrativo di Fairy Tail sono disponibili sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, che ogni domenica ce ne propone una nuova puntata con sottotitoli in italiano.