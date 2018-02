I nuovi sketch de L'attacco dei Giganti ci mostrano una Mikasa incredibilmente sensuale!

Il manga desta navigando in acque alquanto sconosciute e gli ultimi capitoli si sono invero fatti sempre più intensi, dipingendo una sanguinosa guerra fra la popolazione di Marley e la gente di Paradis. Un soldato in particolare è stato al centro dei più recenti capitoli del fumetto:

ATTENZIONE! POSSIBILE SPOILER!!

Ricomparsa solo un paio di capitoli fa, dopo il recente salto temporale, l'eroina ha aiutato Eren Yeager (trasformato in titano) nello scontro col Gigante Martello, uno dei quattro Giganti Mutaforma ancora in possesso della nazione di Marley. Visionabile in calce all’articolo, il nuovo sketch di Hajime Isayama ci mostra proprio la fanciulla, che in questa occasione appare ben più sensuale del solito.



Cresciuta di qualche anno, la ragazza utilizza un equipaggiamento tutto nuovo, e la tuta indossata, peraltro dotata di cinghie di tutti i tipi, appare piuttosto aderente, mettendo in risalto le sue rotondità. Uno dei vari schizzi ce la mostra addirittura di spalle, senza la propria camicia, in una posa che i fan hanno trovato eccessivamente sensuale, se paragonata all'aspetto che fino a poco tempo fa caratterizzava l'impeccabile soldatessa di Paradis. E mentre gran parte del fandom si chiede il motivo di questo improvviso look sexy, vi è chi pensa che Mikasa, dopo il salto temporale, meritasse di subire un cambio di stile così radicale.



Quello di Mikasa non è però l’unico personaggio disegnato di recente dal sensei Isayama, che infatti ha dedicato un suo sketch anche al Gigante Martello. Visionabile di seguito, l’illustrazione in bianco e nero dona un aspetto persino più raccapricciante del solito alla creatura, non trovate?

Scritto e disegnato da Hajime Isayama, Attack on Titan (noto in patria come Shingeki no Kyojin) è serializzato sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kodansha dal lontano settembre del 2009. Composta attuale da 24 volumetti, la serie è edita anche in Italia grazie a Panini Comics (Planet Manga), che finora ha pubblicato i primi 23 volumi della serie principale e svariati spin-off cartacei. Le prime due stagioni televisive tratte dal fumetto, così come i primi due film riassuntivi, sono già disponibili in lingua italiana grazie all’editore Dynit, mentre la terza sarà trasmessa sul circuito televisivo nipponico nel mese di luglio 2018.