I nuovi sketch di Fairy Tail ci propongono le versioni fanciullesche di Natsu, Erza e Gray

In questa prima settimana di maggio 2018, Hiro Mashima, stimato autore di Fairy Tail, ha dedicato i suoi più recenti sketch ad alcuni degli indiscussi protagonisti della sua opera più famosa a livello globale, proponendone tuttavia delle simpatiche versioni fanciullesche.

Visionabile in calce all’articolo, il primo dei due sketch immortala Natsu Dragneel e Gray Fullbuster bambini, i quali giocano con Happy e, a giudicare dall’espressione dipinta sul volto dell’Exceed, sembrano anche piuttosto allegri e spensierati. Adulto o no, lo stregone del ghiaccio, Gray Fullbuster, non ha comunque perso il suo buffo vizio di denudarsi completamente senza nemmeno rendersene conto.



Il secondo sketch, invece, ci mostra una versione giovanissima della stupenda Titania di Fairy Tail: la maga guerriera Erza Scarlet. Riconoscibile dai suoi splendidi capelli rossi, la ragazza ha lo stesso aspetto assunto brevemente nel corso del breve arco narrativo proposto (nel manga) subito dopo la conclusione del Gran Palio della Magia, quando lei e compagni, nel corso di un’importante missione, si ritrovano inspiegabilmente bambini.



Nonostante le curiose circostanze e la completa assenza delle armature che in genere la caratterizzano, Erza si mostra alquanto tranquilla e sicura di sé, dimostrando ancora una volta la sua incrollabile volontà. Non trovate anche voi che sia molto carina?