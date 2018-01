I nuovi sketch di Fairy Tail ritraggono Lucy e Natsu in una situazione molto imbarazzante!

Sin dall’ultima settimana di dicembre 2017, Hiro Mashima ha pubblicato a cadenza regolare una lunga serie di sketch che ritraggono i personaggi principali diin vacanza presso delle sorgenti termali. Come si concluderà questa (dis)avventura?

Visionabili in calce all’articolo, i nuovi disegni ci mostrano infatti Natsu Dragneel e Lucy Heartfilia mangiare e bere fino a perdere letteralmente il controllo: proprio questo genera l’ennesima situazione alquanto imbarazzante fra i due indiscussi protagonisti dell’opera, almeno finché Lucy non perde i sensi per il troppo alcol ingurgitato. Ma comme potrebbe approfittare il buon Natsu di una circostanza tanto favorevole? Semplice: disegnando la sagoma del gatto Happy sul petto nudo della fanciulla, per poi metterla a letto affinché le passi la sbornia. Peccato che la ragazza, l’indomani, scopra il suo corpo proprio dinanzi a Wendy, Erza, Juvia e Levy, provocando le loro risate ed il prevedibile scatto di collera nei confronti di un burlone come Natsu.



Quelli che inizialmente sembravano solo degli sketch commemorativi, atti magari a festeggiare l’avvento del nuovo anno, si sono dunque rivelati una sorta di capitolo speciale di Fairy Tail, dove le coppie principali del manga (assieme alla piccola Wendy Marvell) si sono infine godute un attimo di relax dopo tanto lavoro e combattimenti.

Dal momento che Fairy Tail si è concluso diversi mesi fa, vorreste che Hiro Mashima, di tanto in tanto, proponesse nuove avventure dei suoi eroi attraverso sketch e illustrazioni come fatto appunto nei giorni scorsi? La sua prossima opera, come rivelato in un recente articolo, sarà invece lanciata nel corso dell'anno corrente.