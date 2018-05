I nuovi sketch di Hiro Mashima ritraggono buona parte del cast principale di Fairy Tail

Il manga di Fairy Tail si è concluso ormai da quasi un anno, ma il suo autore, l’infaticabile Hiro Mashima, ogni settimana continua a regalare ai fan una manciata di sketch dedicati ai più amati protagonisti dall’opera. Durante una mostra tenuta recentemente in Giappone, il mangaka ha infatti disegnato tantissimi personaggi del fumetto...

Visionabili in calce all’articolo, gli sketch del sensei immortalano gli indiscussi protagonisti dell’opera, Natsu Dragneel e la bionda Lucy Heartfilia, che nei mesi passati sono stati al centro di numerose vignette buffe e talvolta anche un po’ maliziose. Oltre alla suddetta coppia, il mangaka ha poi disegnato i comprimari Gray Fullbuster, Erza Scarlet, Wendy Marvel, Levy McGarden ed il burbero Gajeel Redfox.



Curiosamente, tutti i personaggi immortalati, ad eccezione di Mavis e Zeref, sembrano indossare degli abiti mai visti prima, quasi a indicare come questi sketch siano “ambientati” dopo il gran finale proposto dal capitolo 545, pubblicato in Giappone lo scorso 26 luglio.

Mentre il sensei si appresta a lanciare il suo nuovo manga, l’anno corrente sarà particolarmente ricco di sorprese per i fan di Fairy Tail, in quanto nei prossimi mesi potremo assistere non solo alla tanto attesa terza (ed ultima) serie animata, ma anche e soprattutto a due inediti spin-off cartacei, di cui uno fungerà da sequel ufficiale dell’opera.