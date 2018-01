I nuovi spoiler di Dragon Ball Super anticipano un'accesissima battle royale!

In attesa di poter visionare la puntata 126 diche sarà trasmessa domenica prossima sulla rete nipponica, apprendiamo stamani che l’emittente televisivo ha recentemente diffuso in rete una nuova ed interessante sinossi. Scopriamo quale piega prenderà il Torneo del Potere!

Quella di domenica scorsa è stata una delle puntate più interessanti di tutta la competizione indetta dai due Zeno, ma anche la prossima, a giudicare dagli spoiler, potrebbe riservarci qualche gradito colpo di scena. Come appreso dalle sinossi pubblicate nei giorni scorsi, uno scatenato Toppo prenderà di mira il Principe dei Saiyan, ma Vegeta, ossessionato dall’idea di superare Jiren, continuerà a indirizzare i propri colpi contro Il Grigio.



Riportata di seguito, la nuova sinossi sembra addirittura anticipare un’accesa battle royale!

Dragon Ball Super #126 - Supera anche un Dio! Il colpo mortale di Vegeta!

C-17 e Freezer combattono disperatamente contro Toppo, che ha ormai scatenato il Potere della Distruzione. Goku e Vegeta si avvicinano senza allentare la presa su Jiren, l’arena crolla e la competizione diventa un enorme 'tutti contro tutti'!

A pochi minuti dal termine della competizione, l’arena allestita dal Grande Sacerdote cederà e i sei finalisti ancora in gara saranno dunque costretti a rimescolare le proprie carte in tavola (come avevamo previsto!) per garantire ai rispettivi universi il diritto di sopravvivere.

Poiché mancano poche settimane all’annunciata conclusione di Dragon Ball Super, i fan sono ansiosi di scoprire come finirà il Torneo del Potere. La tradizione di Toriyama vuole che Goku ed il Settimo Universo trionfino, ma gli spettatori non riescono a immaginare come i Saiyan e compagni potrebbero superare due ostacoli del calibro di Toppo e Jiren: uno dei due è recentemente diventato un Dio della Distruzione, mentre l’altro ha già sconfitto il nostro Goku in modalità Ultra Istinto. Il Settimo Universo dovrà dunque compiere un vero miracolo se vorrà evitare la cancellazione promessa da Zeno!