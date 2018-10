I nuovi spoiler di ONE PIECE 921 svelano i poteri di un certo imperatore!

Sono finalmente emersi in rete alcuni succulenti spoiler riguardanti il capitolo di ONE PIECE che verrà pubblicato in Giappone tra qualche giorno, e a giudicare dalle prime informazioni in nostro possesso sarà semplicemente magnifico! Tutti i dettagli dopo il salto!

Intitolato “Shutenmaru”, il capitolo 921 di ONE PIECE proporrà ai lettori un salto temporale di qualche settimana, poiché appunto ripartirà direttamente dal Festival del Fuoco: l’annuale evento che celebra Kaido, protettore del Paese di Wano. In quel giorno, lo Shogun Orochi tiene in genere una parata per rendere omaggio all’Imperatore, e sull’isola di Onigashima viene organizzato un banchetto con tutti gli ufficiali della sua ciurma pirata.



Nel nuovo capitolo si scopre che Franky è diventato un apprendista del capo-carpentiere di Kaido, mentre Robin è una geisha dello Shogun Orochi. Per quanto riguarda invece gli altri compagni, le tecniche meteorologiche di Nami - che le permettono di diventare invisibile - sono molto simili a quelle delle kunoichi, mentre la cucina di Sanji gli consente di radunare molta gente e individuare coloro che stanno cercando. Tutti quanti, inoltre, hanno ricevuto dei travestimenti da Kinemon, infatti la stessa Nami indossa un grazioso kimono.



Il cibo che Luffy ha portato a Okobore è stato confiscato da un gruppo di banditi di montagna capeggiati da Shutenmaru: proprio questi punta una katana contro gli abitanti del villaggio, in quanto non vi è alcun samurai capace di proteggerli. Ad affrontare il bandito è curiosamente il possente Jack, che invece stava cercando proprio Luffy. Lo scontro tra i due è incerto, ma nonostante Shutenmaru riesca a infliggere una brutta ferita all’avversario, Jack si dimostra superiore.



Durante la lotta, il cielo diventa improvvisamente grigio e Trafalgar Law suggerisce all’alleato Monkey D. Luffy di guardare il cielo. Un immenso drago giapponese fluttua fra le nuvole e ordina a Jack di portare al suo cospetto i prigionieri: è Kaido, l’Imperatore.

Considerato (assieme a Barbabianca) uno degli uomini più forti del mondo di ONE PIECE, finalmente conosciamo il vero potere del terribile imperatore che Luffy, Law e gli altri si preparo ad affrontare. Vi aspettavate che Kaido potesse trasformarsi in un drago?