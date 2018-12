I nuovi spoiler di ONE PIECE 927 anticipano l'introduzione di una donna molto popolare!

Come ogni giovedì, stamani sono finalmente emersi su Reddit gli spoiler relativi al capitolo di ONE PIECE che potremo sfogliare durante la giornata di domani. Scopriamo subito dopo il salto le nuove anticipazioni riguardanti il secondo atto dell’arco narrativo di Wano Country!

Sfortunatamente questa settimana gli spoiler sono meno esaustivi del solito, ma l’utente @Masasoite rivela che il capitolo 927 di ONE PIECE introdurrà una certa cortigiana molto popolare nella nazione di Wano: il suo nome dovrebbe essere Komurasaki, e la tavola inedita consultabile in calce all’articolo ci mostra in anticipo l’effetto che la donna ha sui propri compaesani.



Stando alle traduzioni di @Masasoite, gli uomini di Kyoshiro verranno malmenati da Franky e Sanji, il quale deciderà di punirli per aver sprecato inutilmente del cibo. Per vendicare la sconfitta dei suoi sottoposti, Kyoshiro, che a quanto pare è stato invitato al banchetto organizzato dallo Shogun Orochi, chiederà a Queen si inviare degli assassini. L’uomo è inoltre convinto che finalmente riuscirà a conquistare il cuore di Komurasaki.

@Masasoite rivela infine che la copertina del capitolo 927 di ONE PIECE vedrà Monkey D. Garp contendersi un gustoso salmone con un orso!

Vi ricordiamo infine che gli spoiler di ONE PIECE emersi in rete soltato ieri suggerivano che il misterioso prigioniero introdotto solo qualche settimana fa potrebbe essere proprio Lord Oden, ossia il legittimo sovrano di Wano Country, che si credeva fosse morto durante la rivolta avvenuta vent'anni prima della venuta dei Pirati di Cappello di Paglia. Sarà davvero lui?