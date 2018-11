I nuovi spoiler di ONE PIECE anticipano un disastro senza precedenti!

Puntuale come ogni giovedì, la vivace community di ONE PIECE su Reddit ha già diffuso in rete i primi spoiler riguardanti il capitolo che potremo leggere durante la giornata di domani. A giudicare dalle prime informazioni in nostro possesso, il sensei Eiichiro Oda si prepara a mostrarci una battaglia disperata... e disastrosa.

Intitolato “Kaido l’Imperatore contro Luffy”, il capitolo 923 di ONE PIECE ci proporrà infatti lo scontro fra la creatura più potente del mondo e lo sconsiderato ragazzo di gomma che, in preda alla collera, nello scorso capitolo si è avventato contro l’Imperatore del Nuovo Mondo. Avendo colpito alla testa la forma drago di Kaido, la battaglia fra i due personaggi appare inevitabile... sempre ammesso che possa essere definita una “battaglia”, dopotutto.

Di seguito riportiamo gli spoiler pubblicati sulle pinze, ricordandovi che questi, essendo stati tradotto dal giapponese da fonti esterne a Everyeye.it, potrebbe contenere impressioni o addirittura qualche errore di traduzione.



Kaido cade a terra dopo essere stato colpito da Luffy. Per accertarsi delle condizioni dei suoi amici, Luffy si dirige verso il Castello Oden ma vi trova Speed. La donna rivela di essere stata scoperta e sconfitta da Kaido mentre accompagnava Tama a casa, e di conseguenza non è stata capace di proteggerla. Luffy si pente di non aver accompagnato Tama a casa personalmente.



Law ha un piano: “Non so cosa succederà mentre Kaido è ubriaco, perciò dovremmo scappare!”

Tuttavia, Luffy rifiuta: “Se lo sconfiggo ora, tutto questo finirà! Non sappiamo se Kin’emon e gli altri, così come il tuo equipaggio, stiano bene!”



Luffy: “Kaido, sono qui!!”

Kaido: [ubriaco] “Chi saresti...?”

Luffy: “Sono Luffy, colui che diventerà il Re dei Pirati!”



Kaido ricorre al suo Boro Breath ma Luffy lo evita saltando in aria. Kaido torna alla propria forma umana e crolla per terra, giacendo a gambe divaricate. Tuttavia, non demorde e si trasforma in Bound Man, scagliando un Kong Organ contro Kaido. Luffy continua a colpire ferventemente il suo nemico. Quando Luffy comincia ad avvertire la stanchezza, Kaido si riprende dagli effetti della sbornia e si rialza, per poi colpire il ragazzo con la propria mazza chiodata. Luffy vola lontano e crolla a terra, privo di sensi, con una brutta ferita alla testa.



Kaido: “Che razza di re potresti diventare? Moccioso...”

Nonostante l’esito dello scontro fosse piuttosto scontato, vi sareste mai aspettati che Luffy sarebbe crollato dopo un capitolo soltanto? E soprattutto, secondo voi come farà il protagonista di ONE PIECE a salvarsi da questa situazione terribile?