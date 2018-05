Nuove anticipazioni confermano che Iron Man assumerà un ruolo a dir poco impensabile!

Iron Man è sempre stato uno degli Avengers più influenti dell’Universo Marvel, nonché uno dei leader della suddetta comunità supereroistica. Stando ai più recenti spoiler provenienti dagli Stati Uniti, oggi il personaggio potrebbe essere ad un passo dal divenire qualcos'altro...

Come sapranno i più aggiornati lettori Marvel, Tony Stark è stato lontano dai riflettori sin da quando Captain Marvel, nelle battute conclusive dell'evento Civil War II, gli ha inflitto un colpo fatale. Carol Danvers e gli altri eroi, tuttavia, non sapevano che Tony avesse modificato il proprio DNA, in modo tale che il suo corpo si “riavviasse” da solo nel malaugurato caso in cui avesse subito un’esperienza di pre-morte. Dopo aver trascorso un lungo periodo in coma, Tony è tornato, e addirittura è riuscito a utilizzare il suo stesso trucco per riportare in vita anche l’amico James Rhodes/War Machine.



Approdato nelle fumetterie statunitensi negli ultimi giorni, Invincible Iron Man #600 è stato interamente narrato dall’intelligenza artificiale che Tony Stark aveva creato per addestrare la sua protetta, la geniale Riri Williams, che appunto aveva adottato l’identità supereroistica di Ironheart nel tentativo di seguire l’esempio di Iron Man. Poiché la suddetta IA era modellata a immagine dello stesso Tony, con tutta la sua intelligenza e perfino il suo ego intatti, nessuno meglio di questa avrebbe potuto prevedere il comportamento dell’uomo…



Alla fine del numero, infatti, l’intelligenza ha dimostrato di sapere perfettamente quello che succederà al geniale Tony Stark. Nella scesa successiva, i lettori hanno invero visto la mutante Eva Bell, dotata di poteri in grado di alterare e viaggiare nel tempo, far visita al dottor Anthony Stark, il nuovo Stregone Supremo.



Come i fan ricorderanno, una scena simile era già avvenuta in All-New X-Men Annual #1, un fumetto del 2014 in cui Brian Michael Bendis costrinse la mutante Eva Bell a viaggiare nel futuro e conoscere gli X-Men del 2099. In questo futuro possibile, la bella Magik era lo Stregone Supremo; ma quando Eva Bell dovette tornare nel passato per evitare una catastrofe, il nuovo Stregone Supremo del 2099 divenne proprio Tony Stark.

E voi, ricordavate ancora questo particolare dettaglio?