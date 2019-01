I personaggi di Bleach: Can't Fear Your Own World appariranno nel gioco per smartphone

Le nuove light novel di Ryohgo Narita dedicate al mondo di Bleach hanno fatto luce su numerosi dettagli dell'universo shinigami e approfondito diversi protagonisti della famosa saga, ma ha anche introdotto nuovi personaggi. Nel nuovo numero di Weekly Shonen Jump, la rivista annuncia che proprio questi appariranno anche in un altro media di Bleach.

Nel #06-07 di Weekly Shonen Jump, pubblicato ufficialmente oggi 7 gennaio nelle edicole e fumetterie giapponesi, è stato annunciato che il videogioco di Bleach per smartphone, Bleach: Brave Souls, vedrà l'aggiunta di alcuni nuovi personaggi per la prossima primavera. I due nuovi elementi sono tratti dalla serie di light novel Bleach: Can't Fear Your Own World, ovvero Hikone Ubuginu, che sarà doppiato da Ayumu Murase, e Tokinada Tsunayashiro, doppiato da Kenjiro Tsuda. A questi si aggiungerà poi una versione rivisitata del protagonista Ichigo Kurosaki preparata dal creatore originale Tite Kubo.

Kubo si è anche occupato del character design dei due nuovi personaggi apparsi per la prima volta nelle novel. Bleach: Can't Fear Your Own World è stato pubblicato ufficialmente a capitoli dall'aprile 2017 sia sull'app Shonen Jump+ che su un'app dedicata a Bleach. La serie si è conclusa recentemente con tre volumi: il primo volume è stato pubblicato ad agosto 2016, il secondo a novembre 2017 e l'ultimo a dicembre 2018. La novel è incentrata su Shūhei Hisagi e, grazie allo scontro che si troverà ad affrontare, la storia mostra anche molti dettagli sulle quattro nobili famiglia, sul Soul King, gli Arrancar e i Fullbringer. Il gioco Bleach: Brave Souls è stato lanciato in Giappone nel luglio 2015 mentre è arrivato sugli smartphone di tutto il mondo nel gennaio 2016, con oltre 25 milioni di download totali.