I personaggi di Hunter x Hunter riceveranno la loro prima linea di Nendorid

Il manga di Hunter x Hunter è tornato nuovamente in pausa dopo un periodo di serializzazione piuttosto lungo. Togashi ha già rassicurato i fan sul proseguo della sua opera, ma ciò non toglie che l'attesa per i nuovi capitoli sarà, come sempre, estenuante. Nel frattempo, però, è stato annunciato che la serie riceverà la sua prima linea Nendroids.

Come potete vedere nel tweet in calce alla notizia, recentemente, in Giappone, una pubblicità ha confermato che la serie di Hunter x Hunter riceverà presto la sua prima linea di figures Nendroid. Le Nendroid, per i profani, sono una serie di figures caratterizzate dal design "chibi" di vari personaggi appartenenti a serie anime, videogiochi e quant'altro.

Al momento, non c'è ancora una data di uscita esatta o una finestra di lancio precisa, ma i fan sono davvero entusiasti di vedere finalmente i protagonisti di Hunter x Hunter in versione "chibi" da collezione. Come potete vedere sempre dal tweet in calce, sembra che Gon, Killua, Kurapika e Quoll saranno i primi personaggi che andranno a formare la linea Nendorid, ma in futuro potrebbero arrivarne di nuovi, come Leorio, Hisoka o tutta la Brigata Fantasma.

Queste figures Nendoroid saranno prodotte da FREEing in Giappone, e saranno alte 10 centimetri. Speriamo la linea abbia successo, in modo che altri personaggi di Hunter x Hunter ricevano questa adorabile metamorfosi "chibi".