I pezzi con Levi mostrati nel trailer de L'Attacco dei Giganti 3 formano una singola scena

I fan de L'Attacco dei Giganti hanno amato molto il primo trailer della terza stagione animata, ma ciò che li ha davvero colti di sorpresa è il fatto che Levi sia stato protagonista di una scena di combattimento davvero intensa.

Un fan, come potete vedere in calce alla notizia, ha preso le scene di combattimento con Levi sparse nel trailer, le ha montate insieme, e si è reso conto che formano un'unica scena fluida. Questo combattimento ha dato agli altri fan della serie un motivo in più per attendere con trepidazione la terza stagione animata.

Il regista della stagione 3, Arifumi Imai, ha dichiarato che il trailer ha richiesto tre settimane di lavoro. Questa quantità di tempo è davvero impressionante se si considera quanto Levi sia animato ottimamente nel mentre della Manovra Tridimensionale. Tutto ciò cattura l'intensità della nuova stagione, visto che il nemico di questo nuovo ciclo di episodi sarà un umano, e il duro lavoro di Imai e colleghi lascerà quasi certamente a bocca aperta.

Anche se la scena nel trailer è stata creata solo per il trailer stesso, se la serie anime avrà scene di combattimento animate in questo modo, in grado cioè di catturare la violenza dello scontro che Levi ci ha anticipato in questo video, allora il successo della terza stagione de L'Attacco dei Giganti è assicurato.

La terza stagione tornerà ufficialmente il prossimo 22 Luglio 2018.