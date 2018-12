I primi screenshot di Fairy Tail 288 anticipano una fuga disperata!

A distanza di qualche giorno dalla messa in onda dell’episodio 288 di Fairy Tail, il profilo ufficiale su Twitter della serie ha condiviso in rete una manciata di screenshot tratti dalla prossima puntata dell’anime. Scopriamo dopo il salto cosa sta per accadere ai componenti della gilda più scatenata di sempre!

Come i fan ricorderanno, lo scorso episodio di Fairy Tail si è concluso col salvataggio del Master Makarov da parte di Mest, che lo ha teletrasportato un istante prima che Zeref potesse eliminarlo. Ora che Natsu Dragneel e gli altri si sono ricongiunti con l’anziano Master, i maghi di Fairy Tail dovranno sbrigarsi a tornare a casa, prima che i potentissimi componenti del gruppo noto come Spriggan 12 riescano a raggiungerli.



Visionabili in calce all’articolo, i nuovi screenshot rivelano infatti che Lucy, Wendy e gli altri membri del Team Natsu dovranno presto fare i conti con uno Spriggan 12 in grado di controllare la sabbia a suo piacimento: Ajeel Ramal, il cosiddetto “Re del Deserto”. A giudicare dalle immagini, si direbbe inoltre che anche il Fairy Tail Team B sia ormai in movimento... Che le due squadre stiano per riunirsi?

Tratto dall’omonimo manga di Hiro Mashima, il terzo e ultimo anime di Fairy Tail è disponibile sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, che ogni sabato ce ne propone un nuovo episodio con sottotitoli in italiano.