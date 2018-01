ONE PIECE: gli spoiler del capitolo 891 rivelano che Luffy avrà un'importante intuizione!

Gli ultimi capitoli di ONE PIECE si sono focalizzati sullae sul suo disperato equipaggio, mettendo sfortunatamente in pausa uno degli scontri più accesi e interessanti dell’attuale arco narrativo proposto dal manga. Ma cosa ne è stato di?!

Stando ai nuovi spoiler emersi su Reddit, il capitolo 891 di ONE PIECE sarà nuovamente incentrato sullo scontro fra il capitano Monkey D. Luffy e Charlotte Katakuri, il più potente figlio dell’Imperatrice Big Mom. La battaglia combattuta all’interno del Mondo degli Specchi continua, e nonostante Katakuri riesca ad atterrare ripetutamente l’avversario, questi si rialza ogni volta.



Katakuri, per ovvie ragioni, appare soddisfatto di questo suo netto vantaggio, ma le cose cambieranno non appena comincerà a gongolarsi: Luffy ricorderà infatti la spiegazione sull’Haki fornitagli tempo addietro da Rayleigh e questo lo avvicinerà di un passo verso la vittoria finale. Il ragazzo riuscirà infatti prevedere lo stesso futuro visto dal nemico e a vanificare i suoi attacchi, lasciando Katakuri alquanto scioccato.



Intanto, la torta preparata da Sanji e gli altri dovrebbe essere finalmente pronta, ma Pudding accuserà il mancato marito di averla ultimata in ritardo. Proprio quando Big Mom, sulla Thousand Sunny, sta scatenando l’inferno, un nave da cui proviene un odore invitante appare all’orizzonte... Riusciranno Sanji e Pudding a fermare la furia dell’Imperatrice?