I primi spoiler del capitolo 897 di ONE PIECE anticipano una riunione fuori programma!

Dopo la sconvolgente conclusione del capitolo 896 di, c’è molta curiosità verso il capitolo che potremo visionare già nella giornata di domani. Nel frattempo, la rete è stata recentemente invasa dagli spoiler di quei pochi fortunati che hanno già potuto visionare il suddetto. Pronti a scoprire cosa ne sarà dei nostri cari

Attraverso Reddit, Sakata_Kintoki e lo stesso YonkouProduzions hanno infatti pubblicato due diversi riassunti del capitolo: uno piuttosto breve ed essenziale, ed un secondo recap ben più corposo e ricco di dettagli. Ve li proponiamo entrambi di seguito, opportunamente tradotti in italiano.



ONE PIECE 897 - Il piano di fuga di Pekoms

Versione breve: "Sia Sanji che i Pirati di Big Mom sono in attesa, mentre la Sunny ha ormai raggiunto la costa dell’Isola di Cacao. Nel Mirro-World, Pekoms sta correndo con Luffy e Brulee fra le sue braccia. Raggiuge lo specchio e lo attraversa. Una volta fuori, gli occhiali di Pekoms saltano via: questi si rende conto che c’è la luna piena e comincia a trasformarsi in "Sulong". Oven attacca Pekoms. Luffy gli scappa di mano e viene attaccato dai pirati di Big Mom, ma proprio quando il ragazzo sta per essere colpito da Raisin, Sanji interviene e calcia via il nemico. Afferrato Luffy, Sanji corre a mezz’aria ricorrendo al suo Sky Walk per fuggire. Prima che riescano ad allontanarsi troppo, i due vengono però colpiti da Yuen. Luffy e Sanji precipitano a terra, quando all’improvviso arrivano i Germa. Questi spazzano via i pirati di Big Mom che hanno circondato l’Isola di Cacao. La loro flotta è infine mostrata, mentre Ichiji, Niji, Reiju e Yonji sbarcano a terra per assistere Luffy e Sanji."

Versione estesa: "Mancano solo quattro minuti all’orario in cui i Mugiwara dovrebbero radunarsi, e la Sunny è ormai comparsa all’orizzonte. Durante l’avvicinamento, Smoothie ordina di rafforzare la sicurezza, così che la nave non possa fuggire. Tutti aspettano che Luffy esca dallo specchio, mentre Pekoms, al suo interno, spiega a Luffy la forma “Sulong” e di come, una volta entrato in quello stadio, perda i sensi, divenendo una belva irragionevole. C’era solo una persona in grado di avvicinarlo, e questa era Pedro. Di conseguenza, Pedro era in sostanza l’unico individuo in grado di farlo tornare in sé. Ecco perché sente di essere in debito con lui. La trasformazione di Pekoms è fondamentale per la riuscita del piano e per la fuga di Luffy. Brulee ritiene che sia tutta una follia poiché Big Mom dispone di un esercito talmente vasto da poter iniziare una guerra appena fuori dallo specchio. Gli individui all’esterno possono già sentire le voci di Luffy e gli altri, e di conseguenza sono pronti ad aprire il fuoco contro di loro. Con grande sorpresa di tutti, è però Pekoms a uscire per primo, utilizzando Brulee come uno scudo affinché nessuno possa ancora sparargli. La donna implora i presenti di salvarla, ma un istante dopo Pekoms si toglie gli occhiali e osserva la luna.



Pekoms comincia a trasformarsi e tutti lo implorano di fermarsi, mentre Oven è adirato nel vedere sua sorella Brulee coinvolta in questo pasticcio. Oven, quindi, attacca e separa Luffy e Pekoms, dando a Sanji abbastanza tempo per immischiarsi e cercare di salvare il capitano. Luffy comincia a correre ma non arriva molto lontano. È quasi finita per lui, ma Sanji lo salva in tempo. Sanji spicca il volo con l’abilità “Moon Walk”. Sfortunatamente Pekoms viene abbattuto e le forze nemiche gli chiudono gli occhi per poi pestarlo. Neanche Sanji arriva molto lontano, ma è in quel preciso istante che le navi che li circondano cominciano a esplodere. Sono arrivati i Germa 66 e Sanji domanda il motivo per cui li abbiano salvati. Niji afferma dunque 'stavamo soltanto pensando se fargli o meno una sorpresa incredibile…!!'."

Infine, mentre la copertina del capitolo presenta ai lettori il gigante Stansen della ciurma di Hajrudin, l’ultima tavola dello stesso annuncia che la prossima settimana non ci sarà alcuna pausa.