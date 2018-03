I primi spoiler del capitolo 898 di ONE PIECE anticipano un ritorno sorprendente!

Puntuali come ogni giovedì, alcuni utenti- fra cui spicca lo stesso- hanno diffuso in rete i primi spoiler riguardanti il capitolo 899 di, che i “comuni mortali” potranno invece leggere già a partire dalla giornata di domani. Siete curiosi di scoprirne il contenuto? Ve lo diciamo subito dopo il salto!

Di seguito vi proponiamo, come ogni settimana, l'esaustivo riassunto diffuso dal sempre attendibile YonkouProductions, il quale conferma che il sensei Eiichiro Oda, come ipotizzato dai fan nei giorni scorsi, non farà pausa nemmeno la prossima settimana.

ONE PIECE #899

Titolo: L'ultima roccaforte

Copertina: Goldberg dei Nuovi Pirati Giganti Guerrieri

dei Nuovi Pirati Giganti Guerrieri Uscita: 23/03/2018

Riassunto: "Ora che nulla può impedire a Big Mom di mangiare la torta nuziale preparata da Sanji e gli altri, Perospero parla con gli altri pirati della ciurma riguardo il loro prossimo futuro e illustra tre possibili scenari: 1) Big Mom divora la torta e muore, decretando la fine della sua ciurma pirata; 2) Big Mom consuma la torta e il veleno non funziona, quindi non passa a miglior vita ma distrugge comunque l’isola; 3) Big Mom mangia la torta, il veleno non funziona, ma il suo sapore la soddisfa e tutti rimangono miracolosamente in vita.

Perospero annuncia che il loro destino sarà stabilito dal sapore della torta. Stussy e Morgans, intanto, sono già fuggiti dall’isola, mentre i suoi abitanti si stanno preparando al peggio e stanno cercando di evacuare. Sfortunatamente il potere di Prometheus incombe su tutti gli abitanti, impedendo loro la fuga. Di conseguenza, la gente della città di Fuwarin maledice Chiffon per aver portato la torta nelle sue vicinanze.



All’arrivo di Big Mom, tutti gli altri si allontano il più possibile dall’isola. Luffy, intanto, è arrivato sano e salvo sulla sua nave, di conseguenza Chopper inizia a medicarlo. Smoothie è più vicina che mai, e sembra quasi prossima a raggiungerli, quando Judge Vinsmoke si lancia contro il suo equipaggio.



Judge non rivolge una sola parola a Sanji, ma al contrario domanda a Luffy come abbia potuto addentrarsi nel territorio di uno dei Quattro Imperatori per salvare una sola persona. Fondamentalmente ribadisce quanto Sanji sia soltanto un fallimento, nonché un individuo buono solo a cucinare, che non ha orgoglio o regalità alcuna. Luffy, che ancora non conosceva il passato di Sanji, sembra sorpreso: ignorando completamente la domanda di Judge, e arrecandogli fastidio, Luffy ringrazia il Vinsmoke per averli aiutati. Pensando che l’uomo stesse facendo dei complimenti Sanji, Luffy ha del tutto frainteso le parole di Judge!



Sfortunatamente il gruppo viene completamente circondato dalla flotta di Smoothie, e adesso non vi è più alcuna via di fuga. Daifuku attacca Carrot, ma Sanji lo respinge. Infine, Wadatsumi e la ciurma pirata di Jinbe fanno la loro comparsa e distruggono la flotta del nemico."

Anche nelle situazioni più disperati, il protagonista Monkey D. Luffy e (più in generale) ONE PIECE non perdono mai un'occasione per proporre ai lettori qualche gag estremamente strampalata e divertente. Vi sareste mai aspettati il ritorno del gigantesco Wadatsumi in queste precise circostanze?