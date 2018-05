I primi spoiler del capitolo 905 di ONE PIECE preannunciano venti di guerra!

ONE PIECE ha da poco superato la soglia del capitolo 900, un traguardo importante che pochi manga posso dire di aver raggiunto. L'opera di Eiichiro Oda ha alle spalle un percorso ventennale, percorso durante il quale ha costruito intrecci che pian piano sta sbrogliando. Tra questi, il conflitto tra l'Armata Rivoluzionaria e il Governo Mondiale.

In questi giorni, l'editor di ONE PIECE ha condiviso con i fan dell'epopea piratesca creata da Eiichiro Oda i primi dettagli del nuovo capitolo in uscita il prossimo 28 Maggio. Il numero 26 di Weekly Shonen Jump conterrà un pezzo importante del puzzle di ONE PIECE che dovrebbe finalmente porre in essere la tanto attesa guerra tra l'Armata Rivoluzionaria e il Governo Mondiale (compresi i Draghi Celesti).

Non che la guerra tra le due fazioni non sia già in corso, sia chiaro, ma un faccia a faccia come quello che i primi spoiler del capitolo 905 di ONE PIECE promettono non era ancora stato mostrato nel manga. Come potete leggere nel post in calce alla notizia, l'editor dell'opera si è espresso in merito al nuovo capitolo anticipando due importanti cose: ci sarà un incidente alla conferenza del Reverie e tutta la ciurma di Rufy si dirige verso il Wano Country.

Se si parla di un incidente durante il vertice mondiale, la mente corre subito all'ultimo capitolo di ONE PIECE, il 904, dove Dragon ha affermato che dichiarerà ufficialmente guerra ai Draghi Celesti. Potrebbe trattarsi di un altro tipo di incidente (ad esempio diplomatico), ma l'ipotesi più certa è che l'Armata Rivoluzionaria farà la tanto agognata mossa.

Il secondo spoiler invece, pone definitivamente fine alla diatriba se Rufy e compagni sarebbero apparsi durante il Reverie: la risposto è no. Oltre al fatto che Marijoa, luogo dove si tiene il vertice, è alle spalle di Cappello di Paglia, il Wano Country è dal lato opposto rispetto alla tera sacra, ergo, non vedremo i Mugiwara irrompere al Reverie.

È tuttavia possibile che l'azione (o la sua assenza) venga spezzata durante questa saga, e che Oda opti per dei mirati cambi di focus che passerebbero dagli avvenimenti del vertice alla navigazioni di Rufy verso Wano. Per avere conferma di ciò non ci resta che attendere l'uscita dei prossimi capitoli di ONE PIECE.