I primi spoiler sul prossimo arco narrativo di ONE PIECE confermano alcuni attesi ritorni

In caso vi foste persi la notizia, ONE PIECE sta navigando attraverso alcuni cambiamenti. Il manga ha da poco superato la soglia dei 900 capitoli e Eiichiro Oda ha celebrato la cosa terminando l'arco narrativo di "Whole Cake Island". Ora, la serie è pronta per dare il via ad un nuovo arco, e nuovi spoiler sulla saga sono stati rilasciati online.

Di recente, i social media si sono infiammati quando gli spoiler relativi il prossimo arco narrativo di ONE PIECE sono stati pubblicati. Siti come Reddit hanno iniziato a condividere i dettagli della storia che Yonkou Productions ha pubblicato su Twitter. Certo, gli spoiler riguardano piccole cose, ma i fan sono stati in grado di ipotizzare o dedurre una tonnellata di informazioni dal poco che è emerso.

Gli spoiler danno una conferma soft che l'arco narrativo "Reverie" riporterà nella serie alcuni grandi alleati. Se le notizie si riveleranno corrette, Weekly Shonen Jump includerà una tagline per la lettura dell'arco, dato che vecchi alleati e nemici compariranno uno dopo l'altro nel Consiglio Mondiale che prende il nome di Reverie.

Non solo la tagline conferma il ritorno di vecchi alleati, ma una copertina da credito alla teoria. Yonkou Productions ha infatti pubblicato un'immagine "censurata" di quella che sembra la copertina del prossimo numero di Weekly Shonen Jump. La cover, che potete trovare in calce alla notizia, mostra Rufy in primo piano e due figure familiari alle sue spalle: la principessa di Alabasta Bibi Nefertari e suo padre il re Nefertari Cobra. Particolare interessante è la X sul polso di Rufy, che come i fan ricorderanno simboleggia l'amicizia tra i Mugiwara e Bibi (oltre a essere stato un ingegnoso stratagemma per eludere i poteri di Mr.Two).

ONE PIECE tornerà la prossima settimana con il capitolo 903.