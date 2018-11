I producer di Castlevania stanno per confermare una serie tratta da Legend of Zelda?

Sembra che lo staff di animazione di Powerhouse Animation sia in procinto di annunciare un nuovo e misterioso progetto: che i produttori di Castlevania stiano per svelare la tanto decantata serie tratta dai videogiochi di The Legend of Zelda?

Tutto è nato, infatti, da un tweet di Adi Shankar, producer delle due stagioni animate di Castlevania. Nel post, pubblicato nel corso delle ultime ore, Shankar ha infatti accennato a un annuncio previsto per domani (sabato 17 novembre) che sembra riguardare tutti gli appassionati di videogiochi.

Vi lasciamo, di seguito, la traduzione del suo tweet:

"Mie care industrie dei videogiochi e dell'intrattenimento... Domani, alle ore 22:00. Preparatevi".

Insomma, sembra proprio che alle ore 22:00 di domani riceveremo un nuovo annuncio dai produttori di Castlevania. L'eventualità che si tratti di un nuovo progetto è piuttosto plausibile, dal momento che sappiamo già che la terza stagione è già in produzione.

Tutti gli indizi, insomma, porterebbero a una serie TV di animazione ispirata a The Legend of Zelda. Vi piacerebbe vedere una trasposizione televisiva del celebre franchise videoludico targato Nintendo? D'altronde già l'industria dei manga, come il recente Twilight Princess, ha mostrato un certo interesse.

Ricordiamo che Castlevania è una serie prodotta da Netflix ed è attualmente disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming.