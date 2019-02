I protagonisti di Dragon Ball Z si vestono da samurai grazie a un fan

Il Giappone viene spesso accostato alla cultura di manga e anime, tra cui spicca Dragon Ball, uno dei suoi esponenti più importanti insieme a ONE PIECE e Naruto. Ma il Giappone è anche storia, condita da figure affascinanti come i samurai. E se queste due identità venissero fuse insieme?

È il caso di un nuovo artwork del fan Kenji_893 che reimmagina alcuni personaggi di Dragon Ball Z in abito da samurai, con tanto di spada, armatura e acconciatura. L'immagine che potete vedere in calce, proveniente da Reddit, mostra Goku, Vegeta, Trunks e Broly, ognuno che incarna una versione diversa di samurai.

Goku ha l'aspetto di un ronin, un samurai senza padrone, con capelli selvaggi e poca armatura. Vegeta invece ha più l'aspetto di un samurai feudale, con la classica acconciatura raccolta e un'armatura classica. Trunks invece richiama molto gli shinobi presenti in Naruto, con un misto di influenze ninja e samurai e la sua iconica spada trasformata in una katana. Infine, Broly presenta molte similitudini alla nuova versione del personaggio apparso in Dragon Ball Super: Broly, con un aspetto selvaggio e rozzo, una spada enorme e scheggiata che cerca solo distruzione.

Quale delle versioni da samurai dei quattro personaggi di Dragon Ball vi piace di più?