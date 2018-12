I protagonisti di Girly Air Force si mostrano nel secondo trailer ufficiale

Il sito ufficiale dell’adattamento televisivo di Girly Air Force ha recentemente diffuso in rete un nuovo trailer promozionale per la serie che esordir√† in Giappone a gennaio 2019, svelando la sigla di apertura intitolata "Break the Blue" ed eseguita dalla band nipponica Run Girls, Run!.

Il primo episodio della serie verrà trasmesso il 10 gennaio sulle reti nipponiche AT-X, Tokyo MX, BS11, Sun TV e AbemaTV. Diretto da Katsumi Ono (Senki Zesshō Symphogear AXZ, G e GX; Yu-Gi-Oh! 5D’s) presso lo studio d’animazione Satelight, l’anime sarà sceneggiato da Shingo Nagai (WorldEnd, New Game!), mentre Tōru Imanishi (WorldEnd, Ragnastrike Angels) e Hiroyuki Taiga (Xenosaga: The Animation, Horizon in the Middle of Nowhere) ne cureranno rispettivamente character e mechanical design.

Per quanto riguarda il cast vocale, la produzione ha annunciato Yūka Morishima presterà la propria voce alla protagonista Gripen, mentre Hitomi Ohwada sarà Eagle, Shiori Izawa sarà Phantom, Lynn (December in Strike The Blood III) sarà Song Ming Wah, mentre Ryota Ohsaka (Marco Bodt in L’Attacco dei Giganti, Mikleo in Tales of Zestiria the X) sarà Kei Narutani.

Tratto dai romanzi scritti da Koji Natsumi e illustrati da Tosaka Asagi, Girly Air Force racconta la lotta del genere umano contro le misteriose creature volanti note come Zai. Al fine di abbatterle, l’umanità ha creato degli speciali strumenti da guerra chiamati “Figlie”, i quali hanno un curiosissimo aspetto umano. La storia ruota attorno al giovane Kei Narutani, che desidera volare nel cielo, e alla misteriosa Gripen.