I ragazzi in fuga in The Promised Neverland, capitolo 117

The Promised Neverland presenta azione al cardiopalma o mistero e thriller in ogni capitolo, e questo non fa eccezione. Il gruppetto di 4 ragazzi composto da Emma, Ray, Anna e il nuovo arrivato Hayato si è infiltrato con successo nell'allevamento, ma un demone imprevisto ha fatto saltare i piani. Continua quindi l'arco "Infiltrazione nella gabbia", con la seconda parte.

Dopo che nel capitolo 116 di The Promised Neverland il demone ha visto Anna, il gruppo ha deciso di separarsi: Ray e Hayato guideranno lontano i demoni, le due ragazze invece andranno a cercare le medicine. La divisione è stata forzata poiché non possono attardarsi troppo nello stabilimento, affrontando i demoni ed esponendosi quindi a un grave pericolo. I due ragazzi riescono a portare i demoni nei corridoi dell'allevamento per allontanarli dal deposito delle medicine, infliggendo ogni tanto qualche ferita o morte ai demoni inseguitori. Proprio nell'ultima parte di rincorsa mostrata, però, Ray sembra vedere qualcosa di interessante tramite alcuni oblò sul muro laterale.

Intanto, Emma e Anna corrono tra gli scaffali cercando le medicine necessarie per la sopravvivenza di Chris. Grazie alle conoscenze di Anna, reperiscono i materiali e si dirigono verso l'uscita. Sulla scala per le fogne da cui sono entrati, però si sono appostati alcuni demoni che riescono a prendere Emma. La ragazza è in pericolo perché i demoni si accorgono che è una delle ragazze di Grace Field ad altissima qualità, e lottano tra loro per mangiarla. Poco prima che la ragazza venga ferita, però, appare Zazie, uno dei quattro sottoposti di William Minerva, che uccide in un istante i demoni. Zazie punta la sua lama anche verso Emma, ma verrà fermato da Hayato. Il gruppo ora si è riunito, ma c'è qualcosa di misterioso intorno alla nuova comparsa incappucciata.

The Promised Neverland tornerà dopo le vacanze natalizie nel numero #06-07 di Weekly Shonen Jump con una pagina a colori per celebrare l'arrivo dell'anime, in onda dal 10 gennaio 2019. Il manga è ormai arrivato al dodicesimo volume, mentre in Italia sarà pubblicato a gennaio il settimo grazie alla J-Pop.