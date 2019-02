I senzu di Dragon Ball immaginati nella vita reale da parte di un fan

La fantasia dei fan non ha mai limiti. Oltre i prodotti ufficiali dedicati ai franchise, arrivano quelli fanmade dall'aspetto professionale. Uno dei nuovi ipotetici prodotti è ispirato ai Senzu, conosciuti in italiano come Fagioli di Balzar, i legumi miracolosi di Dragon Ball Z, che in molti sperano di vedere sugli scaffali di tutti i supermercati.

L'artista Kralang ha postato su Reddit un'immagine ispirata alle confezioni di fagioli americane, ma ridisegnata e strutturata come se fosse una confezione di veri Senzu. Si passa dal logo Karin's Senzu Beans, con l'immagine dell'iconico felino col bastone, su uno sfondo verde e tante altre icone ispirate alla serie. Sul retro, invece, si possono trovare tante informazioni sull'ipotetico valore nutrizionale dei Senzu e come sfruttare al meglio il famoso principio attivo dei fagioli di Dragon Ball Z.

Ovviamente ci sono anche tante controindicazioni e avvertimenti per un utilizzo corretto, tra i quali quello di non assumerli ogni giorno pena obesità, o di fare attenzione se si è un saiyan, un namecciano, una persona con tre occhi o Cell. Nella confezione della medicina miracolosa di Dragon Ball Z sono contenuti 100 grammi di Senzu, ma purtroppo non li vedremo mai nella vita reale.