I titoli degli episodi 832-835 di ONE PIECE annunciano l'inizio delle ostilità!

Qualora stiate aspettando con ansia che anche l’anime di ONE PIECE entri nel vivo della saga di Whole Cake Island, l’attesa potrebbe essere ormai finita. I titoli degli episodi 832-835 confermano che la situazione, a partire dalla prossima puntata, si farà alquanto bollente! Tutti i dettagli subito dopo il salto.

È stata una lunga traversata, ma il piano di Big Mom per assassinare Sanji Vinsmoke e gli altri componenti della famiglia reale del Germa 66 verrà messo in atto domenica prossima, nel corso dell’episodio 832. Allo stesso modo, i pirati di Cappello di Paglia e Firetank si preparano in entrare in azione, allo scopo di salvare i Vinsmoke e assassinare la crudele imperatrice del Nuovo Mondo.



A tal proposito, Toei Animation ha svelato in anticipo i titoli e lo staff coinvolto nella produzione dei prossimi quattro episodi, senza però fornirci le sinossi ufficiali degli stessi. Come potete vedere voi stessi, tuttavia, i soli titoli forniscono un sufficiente quantitativo di spoiler che siamo certi saprà saziare la vostra curiosità!

ONE PIECE 832 - Un bacio mortale! Inizia il piano per l'assassinio dell'Imperatore!

Data: 15 aprile

Yoshihiro Ueda Sceneggiatura: Hitoshi Tanaka

Yoshihiro Ueda Direttore dell'animazione: Masayuki Takagi

ONE PIECE 833 - Rinunciare a una tazza di saké! Il cavalleresco Jinbe paga il suo debito

Data: 22 aprile

Hiroyuki Sato Sceneggiatura: Tomohiro Nakayama

Hiroyuki Sato Direttore dell'animazione: Shigefumi Shingaki

ONE PIECE 834 - ll piano fallisce?! Il contrattacco dei Pirati di Big Mom

Data: 29 aprile

Satoshi Itō Sceneggiatura: Shōji Yonemura

Satoshi Itō Direttore dell'animazione: Masahiro Kitazaki

ONE PIECE 835 - Corri, Sanji - SOS! Germa 66

Data: 6 maggio

Katsumi Tokoro Sceneggiatura: Kisa Miura

Katsumi Tokoro Direttore dell'animazione: Shūichi Itō

Siete ansiosi quanto noi di scoprire cos'accadrà quando la bella Charlotte Pudding, ormai sull'altare, aprirà il proprio terzo occhio dinanzi al suo promesso sposo? A giudicare dai titoli dei suddetti episodi, sia il piano di Big Mom che quello di Luffy e Capone "Gang" Bege non andranno esattamente come previsto... Del resto, non sarebbe ONE PIECE se tutto filasse liscio, no?