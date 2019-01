I titoli dei prossimi episodi di ONE PIECE annunciano la conclusione di un certo scontro

Non solo le prossime puntate vedranno l’esordio di un nuovo Gear Fourth di Luffy , che al momento può già contare sul Boundman e sul Tankman , ma addirittura, nei primi giorni di febbraio 2019, assisteremo finalmente all’attessima conclusione della sfida con Katakuri! Riuscirà il pirata di gomma a strappare la vittoria al suo agguerrito rivale?

ONE PIECE - Episodio #871 - Finalmente giunge al termine - L’esito della feroce battaglia contro Katakuri

ONE PIECE - Episodio #870 - Pugni all’impazzata! L’attivazione del nuovo Gear Fourth!

ONE PIECE - Episodio #869 - Risveglio! L’Ambizione della Percezione che sorpassa persino il più forte!

Nel frattempo, il mensile nipponico Newtype ha recentemente rivelato i titoli e lo staff tecnico che si occuperà dei prossimi quattro episodi di ONE PIECE , che a quanto pare ci proporranno molto presto un colpo di scena strepitoso! ONE PIECE - Episodio #868 - La determinazione di un uomo - Il grande combattimento mortale di Katakuri

Il più recente combattimento proposto dall’anime di ONE PIECE sta letteralmente tenendo col fiato sospeso i tantissimi fan di Eiichiro Oda in tutto il mondo, i quali attendono con ansia di poter ammirare la conclusione delle ostilità fra il capitano Monkey D. Luffy ed il rivale Charlotte Katakuri .

