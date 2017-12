I vertici della Marvel anticipano un gesto eroico che sconvolgerà i fan della potente Thor

Durante la giornata di ieri,ha rilasciato una succosa anteprima tratta da#703 e #704, più la copertina del numero #705, ovvero il penultimo capitolo del recente arco narrativo intitolato “”. Scopriamone il contenuto!

Attenzione possibile Spoiler

Jane Foster è Thor da quando il figlio di Odino, il Thor originale, durante il corso dell’evento Original Sin del 2014, è diventato indegno di brandire il martello Mjolnir. Durante il periodo in cui ha dovuto vestire i panni della Dea del Tuono, la donna ha anche lottato col cancro che la sta lentamente uccidendo, e ogni singolo scontro potrebbe esserle fatale.



Iniziato sulle pagine di The Mighty Thor #700, l’arco narrativo in corso vede la potente Thor contro il terrificante Mangog, un essere che ha già ucciso il possente War Thor e che sta devastando il suo mondo. Stando a quanto anticipato dal colosso statunitense, il capitolo #705 del fumetto costringerà proprio Jane Forster a compiere l’ultimo eroico sacrifico nel disperato tentativo di porre fine alla regno di terrore del mostruoso Mangog.



Sull’argomento, Wil Moss avrebbe appunto dichiarato: “Ci siamo, gente! Ecco l’atto finale fra Thor e Mangog. Il penultimo capitolo de ‘The Death of the Mighty Thor’. Jason Aaron e Russell Dauterman hanno impiegato più di tre anni per arrivare a questo numero, e non vorrete perdervelo per nessun motivo. Potrete pensare di sapere già come andrà a finire, ma vi assicuro che non è così.”



L’epica battaglia del capitolo #705, dunque, getterà le basi per il finale della saga che verrà svelato nel numero #706. Cosa ne sarà di Asgard e di Jane Foster? Il nome di "Thor" tornerà finalmente al figlio di Odino?