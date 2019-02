I villains di Dragon Ball Z prendono vita grazie ad un incredibile murales!

È sicuramente incredibile vedere come la saga creata da Akira Toriyama stia ispirando moltissimi fan di tutto il mondo. Un artista in particolare quest'oggi merita l'attenzione, in quanto è riuscito con il suo talento a creare un'incredibile murales dedicata a tre personaggi di Dragon Ball Z, andiamo a vedere di chi si tratta!

Riuscite a immaginare una scena in cui i cattivi che hanno fatto la storia di Dragon Ball Z sono riuniti assieme? Grazie a un fan e artista di strada ora è possibile farlo. Sulla facciata di un edificio abbandonato, probabilmente di Braganca in Portogallo, secondo la pagina Facebook (Vida Loca Tattoo Shop) che ha pubblicato l'immagine, è apparsa un'immensa e splendida pittura raffigurante Cell, Kid Bu e Freezer.

In base a ciò che viene riportato nel post l'opera è attribuita a due diversi artisti che hanno collaborato fra loro (Lucky Hell Tattoos vs @maxiiltrashh), uno dei quali sembrerebbe essere un tatuatore. La difficoltà nel realizzare questo tipo di arte è sicuramente alta in quanto si deve lavorare su vaste superfici e bisogna stare attenti a non perdere la visione d'insieme o sbagliare le proporzioni. I busti dei tre nemici di Goku e dei suoi amici sembrano incastrarsi perfettamente tra saette che sembrano essere generate da una sfera di Bu. Colori vivi, resi più evidente dal gioco di luci e ombre sfruttando della semplice vernice, tuttavia il risultato è sorprendente. Ancora una volta l'arte di strada si è rivelata incredibile!

L'opera nata dalla penna di Akira Toriyama ha senz'altro dato vita a numerose opere da parte di artisti e fan quindi un grande grazie al sensei è dovuto! Ricordiamo che a breve approderà nei cinema di tutta Italia il tanto atteso lungometraggio Dragon Ball Super: Broly, più precisamente il 28 febbraio prossimo.