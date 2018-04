I volantini di Dragon Ball Super Movie ci mostrano la sagoma del villain

In Giappone, recentemente, è iniziata la campagna promozionale per il film di Dragon Ball Super, che uscirà nelle sale il prossimo 14 dicembre. Nei cinema sono stati distribuiti dei volantini che, a quanto pare, ci forniscono una sagoma di colui che sarà il villain.

Come potete vedere dal tweet in fondo, i volantini promozionali di Dragon Ball Super Movie non mostrano grandi dettagli estetici inediti, presentando sul fronte la stessa key visual con sfondo bianco che fu rivelata qualche tempo fa, mentre sul retro vediamo lo sfondo del paesaggio ghiacciato che, recentemente, è stato aggiunto anche al poster della pellicola.

Mentre sulla parte anteriore vediamo il solito Goku, forte del nuovo character design di Akira Toriyama, è sul retro la parte più interessante: stagliata sul ghiaccio, vediamo infatti una silhouette che non può che essere il Saiyan misterioso affrontato da Goku nel teaser trailer di Dragon Ball Super Movie. La coda, infatti, sembra inconfondibile; interessante, inoltre, notare che la capigliatura del personaggio (almeno stando alla sua ombra) dovrebbe essere lunga.

Il Saiyan in questione, stando alle informazioni che abbiamo finora, dovrebbe essere Yamoshi, il primo guerriero a scoprire il segreto della trasformazione in Super Saiyan e Super Saiyan God. Chissà quale sarà il suo design finale...