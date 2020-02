Ian McKellen (Gandalf) è un fan di Castlevania di Netflix? Un retweet lo fa pensare

Castlevania sin dal suo debutto su Netflix è stata una delle serie animate più apprezzate dai fan, tanto che il successo ha spinto i piani alti a produrre una seconda stagione, dopo la quale ne è stata realizzata una terza che andrà in onda tra poche settimane, più nello specifico il 5 marzo su Netflix.

In questi giorni è stato diffuso non solo il trailer, ma anche un nuovo poster pubblicitario e la sinossi completa della storia che verrà trattata in questo nuovo capitolo della serie. E proprio adesso che il giorno del debutto si avvicina sempre di più, tutti gli appassionati nel mondo sono elettrizzati e tra questi sembrerebbe annoverarsi anche l'attore Ian McKellen (Gandalf de Il Signore degli Anelli, per chi non lo sapesse).

È stato l'utente di Twitter, Jellicle Steve Stark, tra l'altro dipendente presso Powerhouse Animation che sovrintende a Castlevania, ha diffondere la notizia sul web di una presunto amore tra l'attore e la serie di Netflix. Infatti, in un posto pubblicato sul proprio profilo e che potete trovare in calce all'articolo, Steve Stark dice: «Ian McKellen è un fan di Castlevania», allegando una foto nella quale si vede un tweet fatto dalla star della serie animata, Richard Armitage (per pubblicizzare Castlevania), condiviso a sua volta da McKellen.

Tale notizia, come ci si poteva aspettare, ha fatto scatenare i fan sul web, alcuni dei quali si sono chiesti se il realtà l'ex Gandalf non abbia un ruolo tenuto segreto all'interno della terza stagione Netflix. Ipotesi, ovviamente, subito smentita dal dipendente della Powerhouse che ci ha tenuto a specificare come McKellen sia solo un fan o semplicemente abbia voluto sostenere un amico. Perché non bisogna scordarsi che Armitage e Ian hanno condiviso il set dell'intera trilogia de Lo Hobbit. Il primo per nel ruolo di Thorin Scudodiquercia, il secondo, ovviamente, in quello dello stregone Gandalf.

E tu come interpreti la condivisione del tweet fatto da McKellen? È un fan della serie o stava semplicemente sostenendo il suo collega e amico? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.