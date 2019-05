Ichigo Kurosaki di Bleach è il protagonista di un nuovo sketch di Masashi Kudo

Il franchise di Bleach è ancora vivo grazie al videogioco dedicato Brave Souls, mentre sul fronte manga e anime non ci sono ancora novità. Dopo la fine della serie di light novel "Can't Fear Your Own World" in molti speravano nel ritorno di Tite Kubo su una nuova serie, ma le aspettative sono state poi disattese.

I fan di Bleach pertanto potranno rallegrarsi con una nuova illustrazione dell'attivissimo Masashi Kudo, ex animatore dell'anime e che molto spesso pubblica sul proprio account Twitter nuovi disegni con soggetti i protagonisti della famosa serie manga con Shinigami e Hollow. Nel tweet in calce , Kudo ci mostra il suo nuovo disegno dedicato a Ichigo Kurosaki, protagonista dell'opera, mentre è per metà in forma Hollow.

Il disegno è basato su tinte arancioni e grigie, con metà del volto di Ichigo coperto dalla sua maschera da Hollow, mentre nel resto del disegno ci sono diversi lampi di energia che stanno causando l'hollowificazione del protagonista. Questo disegno si va ad aggiungere ai tanti che Masashi Kudo ha dedicato a Ichigo Kurosaki e non solo. Si vede che anche tra gli animatori della serie, la nostalgia verso la saga di Bleach è tanta e che in moltissimi sperano in un suo ritorno con una serie animata che possa concludere le avventure di Ichigo, Rukia e degli altri personaggi.