Ichinose Family's Deadly Sins: il nuovo manga di Shonen Jump diventa virale in Giappone

Novembre ha significato un nuovo giro di serializzazioni per la rivista più famosa del Giappone. I quattro manga inediti di Weekly Shonen Jump hanno ormai tutti fatto il loro debutto e per qualcuno si può già tirare le somme. Il primo è stato Ichinose Family's Deadly Sins, il particolare manga disegnato e scritto da Taizan5.

L'autore è già diventato famoso nell'ultimo anno grazie alla pubblicazione di Takopi no Genzai, traducibile con il titolo "Il peccato originale di Takopi" e che arriverà anche in Italia grazie a Star Comics nel 2023. La serie è diventata molto popolare in Giappone nonostante la brevità e quindi tutti erano in attesa di un nuovo titolo di Taizan5, arrivato subito su Weekly Shonen Jump.

C'era molto hype e ciò si è convertito anche in tante visite: i primi capitoli di Ichinose Family's Deadly Sins hanno tutti superato il milione di visite, col primo capitolo invece vicinissimo al traguardo dei due milioni, un numero non da poco e che possono vantare pochissimi manga all'esordio. Di recente, un altro titolo che era riuscito a raggiungere un obiettivo simile è lo sfortunato Ruri Dragon. Sicuramente bisognerà controllare la tenuta del manga nel tempo, ma anche su MangaPlus il pubblico occidentale lo sta apprezzando, con quasi 180.000 visite ottenute nell'ultimo mese.

E voi avete letto Ichinose Family's Deadly Sins? Concordate con il pubblico giapponese?